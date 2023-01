Ayda Field: Robbie fühlt sich nicht schuldig, wenn er seine Kinder verlässt

In ihrem Podcast "Postcards From The Edge" sprach die in Los Angeles geborene Tochter von Filmproduzentin Gwen Field und Haldun Evecan darüber, dass berufstätige Mütter und Väter nicht gleich behandelt werden würden. So werde ihr Mann zum Beispiel nie gefragt, ob er sich schuldig fühle, wenn er seine Kinder wegen Arbeitsverpflichtungen nicht sieht. Selbst ihre Kinder scheinen für Williams' Karriere mehr Verständnis zu haben als für ihre Verpflichtungen.

"Es ist interessant, es ist dieselbe Stimme, die mir durch den Kopf geht – sie verwenden das Wort 'egoistisch', dass Mama 'egoistisch' sein muss, wenn sie ihre Arbeit erledigt", sagte Field. "Es ist interessant, dass ich sehe, wie Rob weggeht, um seine Arbeit zu erledigen, und ich glaube nicht, dass er deswegen jemals als egoistisch betrachtet wird", führte sie weiter aus.