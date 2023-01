Jennifer Lopez zeigt bisher ungesehene Fotos von ihrer Hochzeit mit Affleck

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben nach ihrem überraschenden Liebescomeback am 17. Juli 2022 kurz nach Mitternacht in Las Vegas geheiratet. "Wir haben es getan!", machte JLo die freudigen News in einem Rundschreiben offiziell. Jetzt veröffentlichte die Sängerin bisher ungesehene Fotos von ihrem Jawort.

Jennifer Lopez gibt Einblicke in ihre Hochzeit

Lopez blickte auf Instagram auf ihr Jahr 2022 zurück und teilte einen Clip mit zahlreichen Schnappschüssen der vergangenen Monate. Darunter veröffentlichte die 53-Jährige einige nie zuvor gesehene Aufnahmen, auf denen sie ein weißes Kleid von Ralph Lauren und Affleck einen schneidigen weißen Smoking trägt.