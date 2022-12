Ja, auch Popstars schwärmen manchmal für scheinbar unerreichbare Menschen, die sie aus der Ferne anhimmeln. Superstar Robbie Williams zum Beispiel hat jetzt enthüllt, dass die australisch-britische Popsängerin Kylie Minogue sein ultimativer Schwarm war - aber dass er sich jede Chance auf eine Romanze mit ihr "vermasselt" habe.

Robbie Williams: "Habe es mir mit Kylie Minogue vermasselt"

Der ehemalige "Take That"-Star gab in einem neuen Interview zu, dass er früher einen irrsinnigen Stand auf seine Kollegin gehabt habe, aber zu nervös gewesen sei, um etwas zu unternehmen.

In der Radio-Show "My Life Thru A Lens" von Scott Mills machte der Moderator gegenüber Williams eine Anspielung auf Minogue: "Du und Kylie? Was ist da gelaufen?"



"Nicht so viel, wie ich es wollte, leider", gestand der Musiker daraufhin. "Ich habe das vermasselt", fügte Williams hinzu, weil er sich in Minogues Nähe immer wie ein unreifer Dreizehnjähriger aufgeführt hätte.



"Es war wie das Mädchen aus dem Jahr über mir", erinnerte sich Robbie Williams an seine Gefühle für Minogue. Er habe nie einfach gewusst, wie er mit ihr sprechen soll. "Aber sie ist mein Schwarm, mein Schwarm aller Schwärme", sagte er.