"Sorry König": Charles' unerwartete Reaktion auf Kellner, der ihn anrempelte

Charles nach Zusammenstoß amüsiert

So sei der besagte Mitarbeiter schließlich versehentlich mit Charles kollidiert. Wohl im ersten Moment überrascht, mit wem er es zu tun hatte, habe er sich mit den Worten "Sorry, King" entschuldigt - korrekt wäre "Your Majesty", also Eure Majestät, gewesen. Später habe er von seinem Chef erfahren, dass Charles den Vorfall als lustig empfand. In Zukunft wünsche er sich aber, wieder korrekt angesprochen zu werden.

Charles bestieg den Thron nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II im September. Seine Krönung wird 6. Mai in der Westminster Abbey stattfinden.