Taylor-Johnson ist sehr auf sein Privatleben bedacht. Mit der Fotografin und Regisseurin Sam Taylor-Wood, zwei kleinen gemeinsamen Töchtern und zwei Töchtern, die Sam mit in die Ehe brachte, lebt der gebürtige Brite auf einer Farm in England. Taylor-Johnson ist vor allem durch die Verfilmung des ersten Teils der Erotikroman-Trilogie "Shades of Grey" mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Hauptrollen bekannt.

