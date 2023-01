König Charles will sich mit Harry versöhnen

Es soll am Sonntag, nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung der Memoiren Harrys ausgestrahlt werden. Auch der US-Sender CBS kündigte bereits ein Interview zu dem als "explosiv" bezeichneten Buch mit dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Reserve") an. In dem ITV-Interview stellt Harry klar: "Ich will eine Familie, keine Institution" und resümiert, es habe "niemals so weit kommen müssen". Er beklagt zudem, er und seine Frau Meghan würden als Bösewichte dargestellt und es habe von anderer Seite "absolut keinen Willen zur Versöhnung" gegeben.