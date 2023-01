Was sich die norwegische Prinzessin Märtha Louise nach ihrem Rücktritt wünscht

"2022 war für mich in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes Jahr. Es war auch ein Jahr voller Freude, Glück und Liebe", schreibt sie in einem langen Posting. Das Leben hebe seine Herausforderungen, so Märtha Louise. "Niemand kann ihnen entkommen, aber es liegt an jedem von uns, wie man diesen Herausforderungen begegnen kann. Wenn wir es schaffen, allem mit Liebe zu begegnen, schaffen wir es, uns über die Angst, die Wut, die Trauer und alles andere zu erheben. Doch in den Zeiten, in denen wir nicht aus unserem innersten Kern der Liebe heraus leben können, versinken wir in Verzweiflung, Einsamkeit, Wut und Vorurteilen. Ich hatte viele Höhen und Tiefen, wie alle, die ich kenne", schreibt sie weiter.