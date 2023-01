König Charles' "cleveres Spiel" mit Prinz Harry könnte Kosequenzen haben

In seiner ersten Weihnachtsansprache als König erwähnte Charles Harry und Meghan - im Gegensetz zu seiner Antrittsrede im September - nicht. Der britische Historiker und Autor David Starkey meint, der König lasse "den Ereignissen einfach ihren Lauf". Er vermute in Anspielung an die sinkenden Beliebtheitswerte der beiden, dass Harry und Meghan künftig ohnehin weniger relevant würden. König Charles' Taktik des Schweigens empfinde er als richtig. "Ich denke, Charles spielt eigentlich ein ziemlich cleveres langes Spiel", so Starkey gegenüber GB News. Ihnen immer weniger Aufmerksamkeit zu schenken, soll Harry und Meghan also möglicherweise langfristig weniger spannend für die mediale Berichterstattung werden lassen.

Die Royal Family beabsichtige nicht, öffentlich zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen, hatte der Telegraph geschrieben. Man wolle Würde bewahren und nicht darauf bestehen, das letzte Wort zu haben, zitierte das Blatt seine Quellen.