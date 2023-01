Prinzessin Eugenie weigert sich, in Harrys und Williams Streit Partei zu ergreifen

"Eugenie steht William und Kate immer noch sehr nahe", so der Insider - aber eben auch dem abtrünnigen Harry und Meghan. "Sie liebt sie beide und ist dafür bekannt, diplomatisch zu sein, also ist es keine Überraschung, dass sie in beiden Lagern Fuß fassen konnte." Nun bestehe "Hoffnung, dass sie mit der Zeit dazu beitragen kann, die Wunden zwischen den Brüdern zu heilen. Sicherlich erwartet niemand, dass sie es über Nacht schafft, aber wenn es jemand kann, kann sie es". Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew, dem dritten Kind der verstorbenen Königin Elizabeth II, und seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson.

In ihrer mehrteiligen Netflix-Dokumentation über ihren Ausstieg aus dem Königshaus hatten Harry und Meghan im Dezember schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben: Dieser soll demnach den Medien negative oder falsche Informationen über das Paar zugesteckt haben. Außerdem wirft Harry im Rückblick auf die Diskussionen über seine Zukunft seinem Vater Charles vor, Unwahrheiten gesagt zu haben. Prinz William habe ihn zudem damals angeschrien.