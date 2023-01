Wie sieht eigentlich Heidi Klums erster Mann, Friseur Ric Pipino, heute aus?

In New York betreibt Pipino seit Jahren einen Friseur-Salon. F├╝r seine gut betuchten Kunden jettet er aber auch zwischen Ost- und Westk├╝ste der USA hin und her. Er betreibt auch Pop-up-Salons in St. Louis, Dallas, Los Angeles und in Mexiko.

Auch optisch hat sich Pipino, der auch eine eigene Haarb├╝rste entworfen hat, mittlerweile ver├Ąndert. Mit seinen 62 Jahren ist der Hair-Stylist inzwischen ergraut. Auf Instagram gibt Klums Ex Einblicke in sein Schaffen als Friseur. In einem seiner j├╝ngsten Instagram-Postings blickt der Unternehmer auf das Jahr 2022 und die Entwicklung seiner eigenen Marke "Pipino" zur├╝ck.