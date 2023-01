Nur 2 Worte: Prinz Williams unkönigliche Antwort auf Harrys Beziehung mit Meghan

Die für den in der Öffentlichkeit stets unaufgeregt wirkenden Thronfolger William recht unkönigliche Reaktion auf Harrys frische Beziehung zu der früheren Schauspielerin Meghan Markle verriet er in seinen Memoiren aber doch. Trotz der Aufregung um seine neue Liebe gibt Harry an, dass er sich anfangs nicht sicher war, wann er bereit sein würde, jemandem davon zu erzählen. William und Ehefrau Prinzessin Kate habe er schießlich an einem gemütlichen Abend im Jahr 2016 im Kensington Palace eingeweiht. Wie sich herausgestellt habe, waren beide große Fans von Meghans Anwalts-Serie "Suits".

Harry schreibt in seinem Buch, er habe ihnen erklärt, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt, seinen Bruder und seine Schwägerin aber zur Geheimhaltung verpflichtet, bevor er ihren Namen nannte. Als er verriet, dass es sich um eine Schauspielerin aus "Suits" handelt, seien sie ungläubig aus allen Wolken gefallen. William und Kate hätten genau gewusst, wer Meghan ist. William habe gar "fuck off" (verpiss dich) ausgerufen. Beide hätten Harry nicht geglaubt, was ihn verwirrt zurückgelassen habe. "Ich war verblüfft, bis Willy und Kate erklärten, sie seien regelmäßige – nein, religiöse – Zuschauer von "Suits".