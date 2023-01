Trauzeugen-Lüge nicht die einzige Sache, die Harry vor seiner Hochzeit sauer aufstieß

Prinz William soll den Angaben seines kleinen Bruders Prinz Harry zufolge in Wahrheit nicht Trauzeuge bei dessen Hochzeit mit der US-Schauspielerin Meghan Markle 2018 gewesen sein. Das schreibt Prinz Harry in seinen Memoiren "Spare" ("Reserve"), die am 10. Jänner offiziell erschienen. "Die Königsfamilie verkündete, dass Willy Trauzeuge sei, wie sie es auch mit mir gemacht hatte, als er und Kate heirateten." Während des Traugottesdienstes stand William seinem Bruder Harry auch zur Seite.

William nicht Harrys Trauzeuge