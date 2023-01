Halbbruder von Lisa Marie Presley: Mir fehlen nach ihrem Tod die Worte

Die mit 54 Jahren gestorbene Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll in Graceland in Memphis (US-Staat Tennessee) beerdigt werden. Ihre letzte Ruhestätte werde an der Seite ihres "geliebten Sohnes Ben" sein, gab Presleys Tochter, die Schauspielerin Riley Keough (33), am Freitag bekannt. Ein Termin für die Beisetzung wurde zunächst nicht bekannt. Der Sohn der Sängerin, Benjamin Keough, war 2020 auf dem Familien-Anwesen beigesetzt worden.