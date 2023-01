Das turbulente Liebesleben von Lisa Marie Presley

Als Jackson 2009 starb, gab Presley an, dass er Angst davor gehabt habe, so zu sterben wie ihr Vater. Vor 14 Jahren "hatten Michael und ich ein tiefes Gespr√§ch √ľber das Leben ganz allgemein", schrieb die damals 41-J√§hrige ins Tagebuch ihrer Fan-Internetseite. "Ich kann mich an den genauen Inhalt nicht mehr erinnern, aber er hat mich wohl √ľber die Todesumst√§nde meines Vaters gefragt." In ihren Eintrag mit der √úberschrift "Er wusste es" meinte Presley: "Irgendwann hielt er inne, starrte mich sehr intensiv an und sagte mit einer fast ruhigen Gewissheit: "Ich bef√ľrchte, dass ich genauso enden werde wie er, auf seine Art und Weise."

Presley habe ihn bis zur Selbstaufgabe vor dem "Unvermeidlichen" retten wollen. Dadurch sei sie selbst "sehr krank geworden und emotional/geistig ausgelaugt". "Ich habe mich selbst fast verloren." Das sei der Ausl√∂ser f√ľr die Scheidung gewesen: "Ich musste mich um meine Kinder k√ľmmern, ich musste eine Entscheidung treffen. Die h√§rteste Entscheidung, die ich je machen musste, war Abstand zu nehmen und ihn seinem Schicksal zu √ľberlassen, obwohl ich ihn verzweifelt liebte und versuchte, es zu lassen oder umzuschalten."

1999 war Presley mit einem der besten Freunde ihres ersten Ehemanns, Luke Watson, liiert. Im Mai 1999 verliebte sie sich in den Rocksänger John Oszajea. Die Verlobung folgte kurz vor Weihnachten. Doch aus der Hochzeit wurde nichts.

...vier Mal geschieden