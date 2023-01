Lisa-Marie Presley nach Herzstillstand in Krankenhaus eingeliefert

Lisa Marie Presley wurde nach einem Herzstillstand in ein Krankenhaus eingeliefert, wie das Online-Portal TMZ berichtet. Die Rettungskräfte seien in ihr Haus in Kalifornien gerufen worden und sollen sie erfolgreich wiederbelebt haben. Ihr derzeitiger Zustand sei nicht bekannt.

Die 54-jährige Tochter von Elvis und Priscilla Presley hatte noch am Dienstag gemeinsam mit ihrer Mutter die Golden-Globe-Gala besucht. Dort wurde Austin Butler für seine Darstellung von Elvis Presley im Film "Elvis" ausgezeichnet.