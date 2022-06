Priscilla Presley über neuen "Elvis"-Film: "Ich wünschte, er könnte ihn sehen"

Wie macht man einen Film über eine Legende? Wie kann man diese wieder zum Leben erwecken? Nun, dem Regisseur Baz Luhrmann dürfte das mit dem Film "Elvis" gelungen sein. Denn die Ex-Frau des 1977 verstorbenen Musikers, Priscilla Presley (77), kommt aus dem Schwärmen über das Biopic gar nicht mehr heraus. Sie war ja schon sehr emotional bei der Premiere in Cannes, fasste jetzt aber in der TV-Show "Good Morning America" ihre Gefühle in Worte.