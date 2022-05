Leben kontrolliert: Priscilla Presley war "lebendige Puppe" für Elvis

In ihrem 1985 erschienen Buch "Elvis und ich" gab die Schauspielerin Einblicke in ihre Beziehung mit dem Ausnahme-Musiker. Der Altersunterschied zu Elvis, als auch dessen Ruhm sollen den Alltag der Mutter seiner Tochter Lisa Marie nicht immer einfach gemacht haben. "Ich meine, du hast sein Leben gelebt. Du hast die Filme gesehen, die er sehen wollte. Du hast die Musik gehört, die er hören wollte. Du bist an Orte gegangen, an die er gegangen ist... Ich hatte ehrlich gesagt kein eigenes Leben... also habe ich mich wirklich irgendwie selbst verloren." Sich selbst bezeichnete sie in ihrem Buch als "Elvis' Puppe, seine eigene lebende Puppe, die er nach Belieben gestalten kann".

Der "Nackte Kanone"-Star soll beim Heranwachsen regelrecht von Elvis geformt worden sein: "Er hat mir alles beigebracht. Wie man sich kleidet, wie man geht, wie man Make-up aufträgt und seine Haare trägt, wie man sich benimmt, wie man Liebe erwidert – auf seine Art. Im Laufe der Jahre wurde er mein Vater, Ehemann und fast Gott."

Auch bezüglich ihrer Schulbildung nach ihrem Highschool-Abschluss wollte der Sänger ein Wörtchen mitzureden haben. "Er dachte, ich brauche es nicht", erklärte Priscilla Presley. "Und ich stimmte zu. Allein die meiste Zeit mit ihm zusammen zu sein, würde mir eine Ausbildung verschaffen – ganz zu schweigen von Erfahrung – die mir keine Schule geben könnte. Er wollte, dass ich ihm vollkommen gehöre und jederzeit zu ihm gehen kann, wenn er mich braucht. Das klang für mich großartig. Ich hatte nie eine Zukunft ohne Elvis geplant." Ihre Ehe hielt allerdings nur sechs Jahre. Vier Jahre nach der Scheidung verstarb der Musiker im Alter von 42 Jahren.