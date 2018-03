Priscilla Presley über Elvis' Tod: "Er wusste, was er tat"

Über 40 Jahre liegt der Tod von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley inzwischen zurück. Nun gab seine Witwe Priscilla Presley in einer TV-Dokumentation neue Details über seine Sucht und die letzten Tage des Sängers.

"Er wusste, was er tat"

Der plötzliche Herztod Tod des mit 42 Jahren verstorbenen Musikers sei kein Unfall gewesen, so die 72-Jährige. Elvis habe gewusst, dass ihn seine schwere Tablettensucht und sein Übergewicht das Leben kosten könnten, so Priscilla, die in der von ihr produzierten HBO-Doku "Elvis Presley: The Searcher" über den Abstieg des Musikers in die Drogensucht spricht.

"Es war sehr schwierig für uns, wir haben es nicht kommen sehen. Aber wir waren uns dessen bewusst, welchen Weg er eingeschlagen hat", so Priscilla.

Nach dem Tod ihres Mannes hätten ihr viele Menschen Vorwürfe gemacht: "Die Leute sagen ‘Wieso hat niemand etwas getan?’ Nun, das ist nicht wahr. Die Leute in seinem engsten Kreis haben es getan - aber du sagtest Elvis nicht, was er tun sollte. Das tat man nicht. Ich meine, Du wärst dort schneller als eine verängstigte Katze rausgeflogen."

"Aber, oh Gott, er wusste, was er tat", so Priscilla, die oft versucht habe, die Pillen vor Elvis zu verstecken, wenn sie zusammen waren. Der Sänger war abhängig von Schlaftabletten, da er unter Schlaflosigkeit und Angst vor dem Einschlafen litt - einer Phobie, die laut Priscilla in die Kindheit des Sängers zurückreichte.