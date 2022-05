Nicole Kidman bei Filmfestival in Cannes brüskiert

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die beiden kein Paar mehr. Kidman und Cruise waren von 1990 bis 2001 verheiratet. Sie haben gemeinsam zwei Kinder adoptiert und waren zusammen in drei Filmen zu sehen: Im Rennstreifen "Days Of Thunder" lernten sie einander kennen. Nach ihrer Hochzeit spielten sie zusammen in dem Film "Far and Away" mit. Zwei Jahre vor ihrer Scheidung standen sie in Stanley Kurbicks "Eyes Wide Shut" gemeinsam vor der Kamera.