Priscilla Presley: "Elvis holte seine Waffe, wenn er im TV eine Person sah, die er nicht mochte"

Ihre Love Story machte weltweit Schlagzeilen: Ihr Stiefvater war in Hessen stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star. Priscilla muss erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie am 1. Mai 1967 in Las Vegas heiraten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Die turbulente Ehe hielt gerade sechs Jahre. Nach der Scheidung 1973 ging keiner von ihnen eine weitere Ehe ein.

Aus einer längeren Beziehung mit dem Autor und Filmproduzenten Marco Garibaldi hat sie auch noch den 1987 geborenen Sohn Navarone.

Ihr Komödien-Talent bewies Presley in der Kino-Trilogie "Die nackte Kanone" (1988 bis 1994). Zuvor spielte sie fünf Jahre lang das Country-Girl Jenna Wade in der TV-Seifenoper "Dallas", später kamen Auftritte in "Melrose Place" und in der Reality-Show "Dancing With The Stars" dazu.