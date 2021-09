"Tür war schon zu": Wie Maria Happels Tochter Paula Nocker doch noch Schauspielerin wurde

Sicherheitsnetz Lehrerin

Paula – unverheiratet und kinderlos – hat Hang und Hand zu Kindern. Sie gilt wegen ihrer Feinfühligkeit als begehrte Babysitterin.

Als sie die Schauspielprüfungen nicht schaffte, begann sie ein Studium der Pädagogik. Die Ausbildung zur Volksschullehrerin – "auch in der Klasse musst du alles geben, Kinder sind ja das härteste Publikum" – verfolgt Paula immer noch. "Nach dem Scheitern in den Schauspielschulen war für mich diese Tür schon geschlossen. Heute sehe ich die Lehrer-Ausbildung als Sicherheitsnetz. Aber wenn ich mich spontan entscheiden müsste, dann wäre es das Theater." Sie ist im Theater aufgewachsen, hat in den Kantinen gegessen. An ihrer Mutter liebt sie den "Ehrgeiz und die unmessbare Leidenschaft".

Maria Happel über ihre Paula: "Eine wunderbar gelungene, gesunde multikulturelle Mischung – ich würde gern mit ihr spielen."