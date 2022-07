Lisa Marie Presleys emotionale Worte zwei Jahre nach dem Tod ihres Sohnes

Er starb am 12. Juli 2020 im Alter von nur 27 Jahren in Kalifornien. Seine Gro├čmutter Priscilla ver├Âffentlichte nach seinem Tod ein emotionales Statement. "Dies sind einige der dunkelsten Tage im Leben meiner Familie. Der Schock, Ben zu verlieren, ist verheerend. Der Versuch, alle Teile aus allen m├Âglichen Gr├╝nden zusammenzuf├╝gen, ist in meine Seele eingedrungen. Jeden Tag wache ich auf und bete, dass es besser wird. Dann denke ich an meine Tochter und den Schmerz, den sie durchmacht, weil sie eine vernarrte Mutter war."