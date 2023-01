Julia Roberts erfährt nach DNS-Test, dass sich keine Roberts ist: "Unglaublich"

Hollywoodstar Julia Roberts ("Erin Brockovich") ist biologisch gesehen keine Roberts, wie sie in der Fernsehshow "Finding Your Roots" von Moderator und Historiker Henry Louis Gates Jr. erfuhr. In der Sendung wird seit mehreren Staffeln die Ahnengeschichte prominenter Gäste erforscht.

Julia Roberts "eigentlich eine Mitchell"

Bei seinen Recherchen entdeckte Gates, dass Willis Roberts, der in den 1850er-Jahren mit Julia Roberts' Ururgroßmutter Rhoda Suttle verheiratet war und dessen Namen sie annahm, nicht ihr Ururgroßvater ist. Demnach ist er lange vor der Geburt von Roberts' Urgroßvater verstorben.