Prinz Harry stelle Meghan kurz nach Lilis Geburt entgeistert folgende Frage

Harry schreibt in seinen Memoiren auch √ľber den Tag von Tochter Lilibets Geburt und erz√§hlt, w√§hrend bei Meghan die Wehen losgingen, im Spital Burger und Fajitas gegessen zu haben. Als es hie√ü dass das M√§dchen nur noch wenige Minuten davon entfernt war, auf die Welt zu kommen, habe er sicher gehen wollen, dass er die erste Person ist, die seine Tochter sieht. Er schreibt: "Ich wiegte sie in meinem Armen, versuchte, sie anzul√§cheln, aber ehrlich gesagt konnte ich nichts sehen." Er habe sich gefragt, ob sie Angst habe, und wollte ihr sagen: "F√ľrchte dich nicht, alles wird gut. Ich werde dich besch√ľtzen." Als es schlie√ülich an der Zeit war, mit ihrem Nachwuchs nach Hause zu gehen, bereit, das neue Kapitel in ihrem Leben zu beginnen, habe Meghan ihm eine besondere Liebeserkl√§rung gemacht. Er schreibt, dass Meghan ihm gestand: "Ich war noch nie so verliebt in dich wie in diesem Moment." Harry, unsicher, ob er ihr glauben sollte, habe entgeistert geantwortet: "Wirklich?" Meghan best√§tigte: "Wirklich."