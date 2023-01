Albert alleine mit Zwillingen: Charlène schwänzt Herzensprojekt ihrer Schwägerin

Stephanie und das Zirkusfestival von Monaco

Jahr für Jahr lädt Prinzessin Stephanie von Monaco zum großen Zirkusfestival von Monte Carlo. Für die 57-Jährige zählt die Veranstaltung zu den wichtigsten Terminen in ihrem Kalender. "Prinzessin Stéphanie von Monacos Liebe zum Zirkus begann im Kindesalter", heißt es auf der offiziellen Webseite des Festivals. Ihr Vater Fürst Rainer hatte das Event 1974 ins Leben gerufen. Bereits im Alter von neun Jahren saß Stephanie zum ersten Mal in der Jury des internationalen Zirkusfestivals und half auch schon in jungen Jahren bei der Organisation der Veranstaltung mit. Seit 2005 ist Alberts Schwester, die in der Vergangenheit mit Zirkusdirektor Frank Knie liiert war, Präsidentin des Zirkusfestivals und zeigt sich mit ihrer Familie auch alljährlich bei dem Event.