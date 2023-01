Prinzessin Eugenie ist wieder schwanger

August Philip Hawke - wie das erste Kind von Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank mit vollem Namen heißt, war am 9. Februar 2021 im Portland Hospital in London zur Welt gekommen. Der zweite Vorname Philip gilt als Tribut an Eugenies verstorbenen Großvater Prinz Philip.

"Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank freuen sich mitzuteilen, dass sie diesen Sommer ihr zweites Kind erwarten", teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. "Die Familie ist entz√ľckt und August freut sich sehr darauf, gro√üer Bruder zu werden."

Eugenie und Brooksbank hatten 2018 auf Schloss Windsor eine imposante Hochzeit gefeiert. Eugenies ältere Schwester Beatrice vermählte sich 2020 mit dem italienischen Geschäftsmann Edoardo Mapellli Mozzi. Die beiden Prinzessinnen sind die Töchter des in Ungnade gefallenen Prinz Andrews und seiner Exfrau Sarah "Fergie" Ferguson.