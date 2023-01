Seelenverwandte war nicht Meghan: Harry über seine schlimmste Trennung

"Sie war aufgebracht, weinte", schreibt der Herzog von Sussex weiter. "Sie sagte ein letztes Mal: ​​'Ich kann das nicht mehr, Harry'." Das war das Ende seiner Beziehung zu Florence gewesen. Die Trennung habe ihn extrem hart getroffen, gesteht der zweifache Vater in seinem Buch. Er "hörte auf zu schlafen", weil er sich "so enttäuscht, so zutiefst niedergeschlagen" fühlte.

"Die Zeit mit Harry war entsetzlich"

Florence St George hat in einem Interview mit der Times darüber gesprochen, wie sehr sie darunter litt, wegen ihres bekannten Freundes Harry in die Öffentlichkeit gerückt worden zu sein. "Als ich für fünf, sechs, sieben Tage einen kleinen Eindruck davon bekam, was es heißt, so im Fokus zu stehen, fand ich das wirklich beängstigend", sagte sie. "Ich entschied dann relativ schnell, dass das nichts für mich ist."