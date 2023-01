Kate verzichtet neuerdings auf "unangemessenes" Kleidungsstück

Seit Kate Prinzessin von Wales geworden ist, greife sie lieber zu traditionellen Hüten, wie sie einst von der verstorbenen Queen Elizabeth II bei königlichen Ausflügen und formellen Anlässen getragen wurden. Kates Verwendung des Hutes sei "ein perfektes Beispiel für ihre bewundernswerte Fähigkeit, ihren Stil diskret einzusetzen", so die Mode-Expertin.

Als Catherine am ersten Weihnachtstag den Gottesdienst in Sandringham besuchte, trug sie ein Kleid von Alexander McQueen und einen breitkrempigen Hut von Philip Treacy. Dieser war mit einem Band, einer Schleife und einer weißen Feder versehen. Laut Holder sei die Wahl des Accessoires eben kein Zufall gewesen.

Früher habe sich Catherine hingegen vermehrt mit Haarreifen und Gestecken in der Öffentlichkeit präsentiert. 2017 wählte sie zu Weihnachten auf Sandringham einen informellen schwarzen, flauschigen Hut, der an eine Haube erinnerte. Andere Male wurde die ehemalige Herzogin von Cambridge beim Tragen von Haarreifen gesehen, wie etwa bei der Taufe von Prinz Louis oder beim Waffenstillstandsgottesdienst in der Westminster Abbey im Jahr 2018.