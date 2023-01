Schlechte Laune? Kate gelingt bei Auftritt in Windsor kaum ein Lächeln

Grund zum Angefressensein hätten die britischen Royals in der Tat genug - in Anbetracht von Prinz Harrys Memoiren, in denen der Herzog von Sussex (mal wieder) über die Königsfamilie aushaut. Bei offiziellen Auftritten machte man bisher aber stets gute Miene zum bösen Spiel, ganz nach dem Motto der verstorbenen Queen: "Never complain, never explain", also: "Nie beschweren, nie erklären". Nach außen hin geben sich die Royals stets professionell und umgänglich. Umso mehr verwunderte jetzt der finstere Gesichtsausdruck, den Prinzessin Catherine bei ihrem jüngsten Termin an den Tag legte.

Herzogin Kate: Laus über die Leber gelaufen?

Der Prinz und die Prinzessin von Wales besuchten am Mittwochmorgen eine Lebensmitteltafel in Windsor, die Nahrungsmittel an sozial bedürftige Menschen vergibt. Kate und William packten mit an und griffen den freiwilligen Helfern unter die Hände, als es darum ging, Lebensmittelspenden zu sortieren. Catherine trug ihren Mantel von Hobbs London in Fuchsia-Pink, den sie mit einem passenden Hobbs-Pullover und einer eleganten schwarzen Hose kombinierte. Zuletzt hatte sie sich in dem knallpinken Ensemble im November 2021 bei einem Schulbesuch präsentiert.