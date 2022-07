Gekündigt: Macht sich Brooklyn Beckham mit Allüren seine Karriere zunichte?

Erst vor Kurzem hatte sich Schauspielerin Nicola Peltz gegenüber dem Tatler-Magazin darüber beklagt, wie schwer es ihrem Ehemann, Brooklyn Beckham, gefallen ist, eine eigene Karriere zu starten. Der älteste Beckham-Sohn versuchte sich in der Vergangenheit bereits als Fußballspieler, Fotograf und Model. In seiner Koch-Sendung "Cookin' with Brooklyn", die auf Social Media ausgestrahlt wird, gibt der 23-Jährige zudem seit einiger Zeit den Profi-Koch. Angesichts der Bekanntheit seiner berühmten Eltern, soll Brooklyn unter dem Erwartungsdruck, seinem berühmten Nachnamen gerecht zu werden, jedoch gelitten haben, wie Peltz enthüllte.

Brooklyn Beckham als Markenbotschafter gekündigt

Der Sohn von David und Victoria Beckham hatte zunächst gehofft, wie sein Vater David ein professioneller Fußballspieler zu werden. Er wurde jedoch von der Jugendmannschaft des Londoner Klubs Arsenal fallen gelassen, bevor er 16 Jahre alt wurde. Später versuchte Brooklyn, sich als Modefotograf zu etablieren und es gelang ihm auch selbst, Jobs als Männermodel an Land zu ziehen. Doch wie seine Frau behauptet, habe er dabei "viel Druck verspürt, den Leuten mit seiner Karriere zu gefallen, und er hat es nicht geliebt".