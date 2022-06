Ehefrau Nicola über Brooklyn Beckhams Probleme, Job zu finden

Die Schauspielerin sprach dabei offen über die Schwierigkeiten ihres Mannes, sich beruflich einen eigenen Namen zu machen. Der Sohn der Beckhams hatte zunächst gehofft, wie sein Vater David ein professioneller Fußballspieler zu werden. Er wurde jedoch von der Jugendmannschaft des Londoner Klubs Arsenal fallen gelassen, bevor er 16 Jahre alt wurde.

Später versuchte Beckham, sich als Modefotograf zu etablieren und es gelang ihm auch selbst, Jobs als Männermodel an Land zu ziehen. Doch wie seine Frau behauptet, habe er dabei "viel Druck verspürt, den Leuten mit seiner Karriere zu gefallen, und er hat es nicht geliebt".

Nicola Peltz: Auch ihre Karriere kommt nicht in die Gänge

Im Tatler-Interview sprach die Milliardärstochter auch über die Höhen und Tiefen ihrer eigenen Karriere. Nachdem sie sich in der Schule ins Schauspielern verliebt hatte, habe sie ihren Eltern mitgeteilt, dass sie Schauspielerei studieren wolle. Diese hätten sie jedoch gleich gewarnt: "Wir können dich nur unterstützen, wenn du nicht zulässt, dass dich die Zurückweisung aufregt."

So richtig geklappt hat es bisher noch nicht mit dem großen Durchbruch für Peltz, die ihre erste Rolle im Theaterstück "Blackbird" spielte. Die 27-Jährige war zudem in "Transformers: Age of Extinction" und in der Horrorserie "Bates Motel" zu sehen. Große Rollen blieben bisher aber aus. Sie würde die Schauspielerei immer noch lieben, doch auch sie habe mit regelmäßiger Ablehnung zu kämpfen, gab Peltz nun zu. Dennoch würde sie weitermachen.

"Ich habe millionenfach 'nein' gehört", sagte sie. "In jungen Jahren habe ich eine solche Mauer zum Scheitern errichtet, dass ich zu einer Art Roboter wurde, wo es hieß: 'OK, es ist ein Nein, weitermachen!' Es ist nicht einfach, aber du musst der anderen Person, die die Rolle bekommt, das Beste wünschen. Ich habe immer das Gefühl, dass das, was dir gehören sollte, zu dir kommt."

Aktuell arbeitet Nicola Peltz an "Lola James", einem Drama, das sie geschrieben, inszeniert und in dem sie mitgespielt hat.