Porsche explodiert: Tochter der Geissens nach Unfall im Spital

Auch Davinas Vater meldet sich zu Wort. "Das war mein neuer GT3", schreibt er unter ein Bild auf Instagram. "Jetzt ein Totalschaden."

Wie so etwas passieren kann, sei ihm ein Rätsel. "Da bin ich gespannt, was Porsche dazu sagt, im Stehen brennt das Auto. Gott sei Dank ist meiner Tochter nichts Schlimmes passiert. Gott sei Dank", so der TV-Millionär.