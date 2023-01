Model Jeremy Ruehlemann stirbt mit 27: Vater gibt Todesursache bekannt

Die Fashionwelt trauert um Männermodel Jeremy Ruehlemann. Der junge Mann ist am 21. Jänner 2023 im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Gegenüber der Daily Mail und im Gespräch mit der Bild hat sein Vater Achim Ruehlemann nun die vorläufige Todesursache bekannt gegeben. Zunächst war sie unbekannt gewesen.

Jeremy Ruehlemanns Tod: Vater geht von Unfall aus

Das aufstrebende Männermodel, das bereits für zahlreiche angesagte Marken gemodelt hatte und für bekannte Designer über den Runway gelaufen war, sei wahrscheinlich an den Folgen einer Medikamentenüberdosis gestorben, verriet der 59-Jährige. Ruehlemanns Vater, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, betonte jedoch, dass man noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen, die bei der Autopsie durchgeführt werden, warte, bevor man sich diesbezüglich sicher sein könne.

Jeremy starb am Samstag in der Wohnung eines Freundes in Manhattan. Dem New Yorker Polizei-Departement zufolge wurde Jeremy bewusstlos im Badezimmer der Wohnung entdeckt.