Lugners Opernball-Stargast: Die bewegte Vergangenheit der Jane Fonda

Fonda war zw√∂lf Jahre alt, als ihre Mutter sich das Leben nahm. Sie wuchs bei der Gro√ümutter im US-Staat Connecticut auf. Als Tochter des B√ľhnen- und Filmstars Henry Fonda und Schwester von Peter Fonda lag ihr die Schauspielerei im Blut. An dem ber√ľhmten New Yorker Actors Studio lernte sie ihr Handwerk.

New Yorker Theaterkritiker feierten sie 1960 als "beste Nachwuchsschauspielerin". In der romantischen Kom√∂die "Tall Story" (1960) stand sie mit Anthony Perkins erstmals vor der Filmkamera. Dem franz√∂sischen Regisseur Roger Vadim, der zuvor Brigitte Bardot entdeckt hatte, folgte sie wenig sp√§ter nach Paris. Er gab ihr mehrere Rollen und machte sie durch den erotischen Science-Fiction-Streifen "Barbarella" zum weltber√ľhmten Sexsymbol.

Zur√ľck in Hollywood holte sich Fonda als Marathont√§nzerin in dem Drama "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss" ihre erste Oscar-Nominierung. Den begehrten Preis gewann sie zweimal: 1971 f√ľr ihre Prostituiertenrolle in "Klute" und 1978 f√ľr das Vietnamkriegsdrama "Coming Home". Es folgten Filme wie "Das China-Syndrom" und das Familiendrama "Am Goldenen See" - der erste und einzige Film, in dem Fonda an der Seite ihres bereits todkranken Vaters auftrat.

Beim Filmfest in Venedig 2017 wurden Fonda und Robert Redford mit dem Goldenen L√∂wen f√ľr ihr Lebenswerk gefeiert. Gleichzeitig stellten sie ihren neuen Liebesfilm "Unsere Seelen bei Nacht" vor, ihr vierter gemeinsamer Film nach "Ein Mann wird gejagt", "Barfu√ü im Park" und "Der elektrische Reiter".

Jane Fonda, die Aerobic-Ikone

Mit Aerobic-Videos, sp√§ter auch mit Stretching und Yoga, baute Fonda in den 1980er Jahren ein Fitness-Imperium auf. Jahrzehnte sp√§ter erhielt sie ein k√ľnstliches Kniegelenk und eine neue H√ľfte. Im vorigen April 2022 sprach sie √ľber das √Ąlterwerden. "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich dem Tod n√§her bin. Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus", sagte sie in der Fernsehsendung "CBS Sunday Morning". "Die Tatsache ist, dass ich mit fast 85 noch lebe und arbeite. Wow! Wen k√ľmmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe? Und nicht mehr Ski fahren, Rad fahren oder joggen kann?" Man k√∂nne sich mit 60 richtig alt f√ľhlen und mit 85 "richtig jung".