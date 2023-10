Wegen anderen Frauen: Wie David Beckham seiner Frau Victoria Geburt vermasselte

"Du hast ein verdammtes Fotoshooting mit Jennifer Lopez, die hinreißend ist und nicht gerade kurz davor steht, ein Baby zu bekommen", habe sie ihren Gatten angeschnauzt.



Am Ende wurde dann doch noch (mehr oder weniger) alles gut: David Beckham war schließlich bei der Geburt im Hospital Ruber Internacional in Madrid dabei. Victoria sei dennoch völlig außer sich gewesen, als sie eine Reihe von Zeitungsartikeln sah, in denen David neben den beiden amerikanischen Sängern zu sehen war.

"Also hatte ich meinen Kaiserschnitt und ich erinnere mich, wie ich da lag, mich nicht besonders gut fühlte, sagen wir mal so. Und ich erinnere mich, dass mir jemand die Titelseite der Zeitung zeigte, auf der ein wunderschönes Bild von David und Jennifer zu sehen war", verrät sie. Ihre Reaktion damals? Sie sei "angepisst" gewesen, erzählt die Modemacherin nonchalant, die mittlerweile seit über 24 Jahren mit dem ehemaligen Profikicker David Beckham verheiratet ist.