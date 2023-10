Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Zutritt zu Pariser Nachtclub verweigert

Brooklyn Beckham, Sohn von David Beckham, und seiner Ehefrau, Schauspielerin Nicola Peltz, soll in Paris laut mehreren Medienberichten der Zutritt zum Nachtclub "Raspoutine" verweigert worden sein. Der Grund war zunĂ€chst nicht bekannt. In einem auf dem Twitter-Account @celebsinparis veröffentlichten Video ist das Paar in der Schlange vor dem Lokal zu sehen. Nach einem GesprĂ€ch mit dem Sicherheitspersonal treten Beckham und Peltz nicht etwa ein, sondern machen kehrt. WorĂŒber gesprochen wurde, ist unklar. Sehen Sie den Clip hier: