Victoria Beckham spricht über angebliche Untreue von David

Mehrere Frauen hatten Anfang der 2000er-Jahre öffentlich behauptet, eine Affäre mit Beckham gehabt zu haben. "Spice Girl" Victoria hatte damals erfolglos an ihrer Solokarriere gearbeitet und wollte ihren Lebensmittelpunkt nicht nach Spanien verlegen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Zutritt zu Pariser Nachtclub verweigert

2005 kündigten die Beckhams dann an, ihr ehemaliges Kindermädchen wegen Aussagen über die angeblich zerrüttete Ehe des Glamour-Paares wegen Vertrauensbruchs vor Gericht bringen zu wollen. Abbie Gibson hatte in der Sonntagszeitung News of the World unter anderem gesagt, dass sich die Eheleute auch nach dem Abebben der Berichte um die vermeintlichen Affären von David und der Geburt ihres Sohnes Cruz ständig streiten würden und ein Ende der Ehe in den kommenden Monaten vorausgesagt. Nach britischen Medienberichten soll Gibson, die zwei Jahre bei den Beckhams lebte, von der Zeitung mehrere hunderttausend Pfund für ihre Schilderungen aus dem Privatleben der Beckhams bekommen haben.

"Albtraum"

Die Spekulationen belasteten die Ehe. "Es war die schwierigste Zeit, weil man das Gefühl hatte, die ganze Welt sei gegen uns", erinnert sich Victoria Beckham nun. "Die Sache ist: wir selbst waren gegen uns, wenn ich ganz ehrlich bin." Die "Albtaumsituation" sei nicht spurlos an ihr vorbei gegangen. "Es war ein absoluter Zirkus - und jeder liebt es, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, du bis selbst involviert", so Beckham.