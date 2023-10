Prinz William: Streit mit Herzogin Meghan um Dianas Erbe

Es wird behauptet, dass der Verlobungsring weniger als zwei Jahre später einer kleinen Neugestaltung unterzogen worden sein soll und "aktualisiert" wurde, schreibt Mirror. Der Ring soll dabei schmaler gemacht worden sein. Die neue Version soll 2019 zusammen mit einem anderen Ring von Meghan bei der "Trooping the Colour"-Parade erstmals in der Öffentlichkeit getragen worden sein.

Meghan ohne Verlobungsring unterwegs

Meghan wurde dieses Jahr bei verschiedenen Auftritten ohne den Ring gesehen - unter anderem bei einer Gala im Mai. Auch vergangenen Monat trug sie den Ring nicht, als sie gemeinsam mit Prinz Harry an den Invictus Games teilnahm. Wie Page Six unter Berufung auf Insider berichtet hatte, würde der Verlobungsring von Herzogin Meghan repariert werden - was offiziell weder bestätigt noch dementiert wurde.

Berichten zufolge soll Prinz William aber sehr besorgt über den Verbleib des Schmucks sein.

