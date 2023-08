Ausgeplaudert: Warum Herzogin Meghan ihren Verlobungsring nicht mehr trägt

Als Herzogin Meghan mit ihren Freundinnen Kadi Lee und Cleo Wade ein gemeinsames Mittagessen anlässlich ihres 42. Geburtstages genoss, zeigte sie sich ohne den sündhaft teuren Verlobungsring von Prinz Harry. Aber der Grund für den fehlenden Klunker soll nichts mit einer kolportierten Ehe-Krise zu tun haben.

Herzogin Meghan ohne Verlobungsring unterwegs

"Nachträgliche Geburtstagsfeier mit diesen reizenden Musen", schrieb Promi-Haarstylistin Kadi Lee in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. Sie teilte ein Foto, auf dem Meghan Arm in Arm mit ihr und Autorin Cleo Wade auf der Terrasse eines Restaurants am Tisch zu dritt posieren. Meghan trägt ein schwarzes Top, ist dezent geschminkt und lächelt in die Kamera, während sie ihre Arme um die Schultern ihrer Freundinnen legt. Dabei wurde ersichtlich, dass die Herzogin von Sussex ohne ihren Verlobungsring unterwegs war.

