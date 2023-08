Sorge um Herzogin: Detail an Meghans Handgelenk wirft Fragen auf

Hinter Prinz Harry und Herzogin Meghan liege ein "Monat aus der H√∂lle", titelte der britische Mirror im Juli. Das Paar musste zuletzt einen finanziellen Verlust hinnehmen, als bekannt wurde, dass Spotify die millionenschwere Zusammenarbeit mit Harry und Meghan vorzeitig beendet hat. Doch vor allem Spekulationen um eine Ekekrise sorgten in den letzten Wochen f√ľr Schlagzeilen. Jetzt heizt Herzogin Meghans j√ľngster Auftritt in der √Ėffentlichkeit Ger√ľchte um Turbulenzen in ihrem Leben weiter an.

Herzogin Meghan: Was ist das da an ihrem Handgelenk?

Als die zweifache Mutter am Donnerstag ohne ihren Mann Prinz Harry bei einem Spaziergang durch Montecito, Kalifornien, von Paparazzi geknipst wurde, wurde ein Anti-Stress-Pflaster an ihrem Handgelenk sichtbar.

