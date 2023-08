Beziehungs-Expertin verrät, was hinter Harrys Wunsch ohne Meghan unterwegs zu sein, steckt

Prinz Harry ohne Meghan in Afrika

Zunächst steht aber noch eine Japanvisite an. Prinz Harry ist Dienstag in Tokio gelandet, um zusammen mit Figueras an der Veranstaltung ISPS Sports Values ​​Summit-Special Edition am 9. August teilnehmen wird. Als er am Flughafen gesichtet wurde, trug der 38-Jährige ein Poloshirt und eine Baseballkappe mit dem Logo der Archewell Foundation, der Organisation, die er zusammen mit seiner Frau Meghan gegründet hatte.

Die Herzogin von Sussex ist aber nicht mit nach Japan gereist. Dies schürt Gerüchte, dass die Sussexes künftig beruflich eher getrennt agieren wollen und auch Spekulationen um mögliche Eheprobleme werden abermals laut.

Eine Beziehungs-Expertin sieht die Solo-Trips des Prinzen aber keineswegs als ein Anzeichen für eine Ehekrise an.

