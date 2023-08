Influencerin Lil Tay stirbt mit 14 Jahren: Wilde Spekulationen um ihren Tod

Die Rapperin und Influencerin Lil Tay – geboren als Claire Hope – ist Berichten zufolge im Alter von 14 Jahren gestorben. Am Mittwoch wurde auf dem Instagram-Account der Internet-Persönlichkeit eine Erklärung veröffentlicht, in ihr Tod bekanntgegeben wurde. Dies soll dann gegenüber Variety von ihrem Management bestätigt worden sein. Das Magazin People und die New York Post konnten dies allerdings nicht überprüfen.

Familie trauert um Lil Tay und ihr Bruder

Aus dem Statement auf dem Instagram-Account der Inflencerin geht hervor, dass sie und ihr Bruder gestorben sein sollen. Die Familie gab lediglich ihren Tod bekannt und erklärte nicht die Umstände.

"Mit schwerem Herzen teilen wir die niederschmetternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire mit", heißt es in dem Statement. "Wir haben keine Worte, um den unerträglichen Verlust und den unbeschreiblichen Schmerz auszudrücken. Dieses Ergebnis war völlig unerwartet und hat uns alle geschockt."

"Der Tod ihres Bruders macht unsere Trauer noch größer und unvorstellbarer", heißt es weiter in dem Statement.

Lil Tay war im Alter von nur neun Jahren als Internetpersönlichkeit bekannt geworden, mit Videos und Memes in denen sie im Gangster-Rap-Style mit einem Luxus-Lifestyle protzte. Seit 2018 hat sie nichts mehr gepostet. Dennoch folgten der Influencerin zuletzt 3,4 Millionen Menschen auf Instagram.