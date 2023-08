20-Millionen-Anwesen: Einblicke in Brad Pitts extravagantes Strandparadies

Auf dem Anwesen befindet sich auch ein bizarrer, mit Moos und Grün bedeckter Schiffscontainer, der möglicherweise den sechs Kindern des Ex-Paares als Ort zum Spielen gedient haben könnte, spekuliert die Daily Mail.

In der Nähe der Häuser befindet sich ein Esstisch im Freien. Über eine Treppe gelangt man zu einem mit Treibholz bedeckten Strand - den Pitt offenbar auch zum Surfen nutzt.

Die vielen Immobilien des Brad Pitt

Wie oft der Schauspieler nach der Scheidung von Jolie noch in Goleta weilt, ist unbekannt. An Zufluchtsorten mangelt es Pitt nämlich nicht. Erst 2022 wurde bekannt, dass der Hollywoodstar für sage und schreibe 40 Millionen US-Dollar ein über hundert Jahre altes Anwesen in Kalifornien gekauft hat. Erst dieses Jahr soll Aileen Getty ein modernes Haus in Los Feliz für 5,5 Millionen US-Dollar abgekauft haben - während er der Philanthropin seine ursprüngliche Villa für 33 Millionen verkaufte.

Laut velvetropes.com erstand Pitt im Zuge seiner Karriere eine beträchtliche Menge Immobilien auf der ganzen Welt. Sein Hauptwohnsitz liegt im Viertel Los Feliz in Los Angeles, aber er besaß in der Vergangenheit Häuser in New Orleans, den Hollywood Hills und Frankreich. Gerüchten zufolge besitzt er auch ein Haus in der Lake of the Ozarks-Region in Missouri.