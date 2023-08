Schon länger verkracht: Neue Details über Meghans & Harrys Fehde mit Beckhams

"Nachdem er um die halbe Welt geflogen war, war er verblüfft, warum die Beamten nach seiner Ankunft am Sportort alles unternahmen, um ihn bei Laune zu halten, aber auf Abstand zu Harry behielten", schreibt Tom Bower in einem Artikel für die Sun über David Beckham. "Der Grund für die Distanz war Meghan, die frisch verheiratete Herzogin von Sussex. Sie wollte in den Medien keine Konkurrenz von David, und schon gar nicht von seiner Frau Victoria."

Sussexes nicht bei Brooklyn Beckhams Hochzeit

Trotz der wachsenden Spannung trug Meghan danach einige von Victoria Beckhams Entwürfen bei offiziellen Anlässen.

Dennoch gab es in letzter Zeit Anzeichen dafür, dass die Beckhams und die Sussexes einander wirklich nicht mehr nahestehen. So waren Meghan und Harry auch nicht unter den Gästen, als sich Beckham-Spross Brooklyn mit Nicola Peltz in Florida traute.

Als David im vergangenen Monat Lionel Messi in seinem Inter Miami-Team willkommen hieß, waren Stars wie Kim Kardashian, LeBron James und Serena William, eine bekannte beste Freundin von Meghan, im Publikum anwesend. Aber auch hier ließen sich die Sussexes nicht blicken.