Enthüllung über dunkle Vergangenheit von Queen Consort Camilla

Camillas Vater, Major Bruce Shand, der 2006 im Alter von 89 Jahren verstarb, war der Sohn von Philip Morton Shand und seiner ersten Frau Edith.

Als die erste Ehefrau von Philip Morton Shand im vierten Monat schwanger war, soll ihr Mann sie am 17. August 1916 in ihrer Villa im Südwesten Londons angegriffen haben. Edith reichte die Scheidung ein. In den offiziellen Scheidungspapieren heißt es laut Daily Mail: "Der besagte Philip Morton Shand griff [seine Frau] gewaltsam an, indem er sie in ihrem Nachthemd an den Armen aus dem Bett in ein Nebenzimmer zerrte, ihr die Brust und die Knie quetschte und auf den Kopf schlug, woraufhin sie ohnmächtig wurde. Zu diesem Zeitpunkt war [sie] schwanger, und in Anbetracht ihres Zustands wurde sie auf ärztlichen Rat hin von [Shands] Vater in sein Haus am Edwardes Place gebracht."

Camillas Opa galt als rassistisch, sexistisch und antisemitisch

Es überrascht nicht, dass die Ehe nach dieser Brutalität bereits nach wenigen Monaten beendet war. Shand trat den Royal Fusiliers bei, wo er einen "kurzen und unauffälligen Dienst" absolvierte, während seine Ex-Frau Edith allein zurückgelassen wurde, um ihren Sohn zur Welt zu bringen.

Als Shand drei Jahre später aus dem Krieg zurückkehrte, soll er einen fiktiven Scheidungsgrund geschaffen haben: Er ließ sich von einem Privatdetektiv in einem Zimmer im Londoner Strand Palace Hotel mit einer unbekannten Frau entdecken.