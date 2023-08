Extrem abgemagert: Robbie Williams denkt nach Gewichtsverlust über Schönheits-OP nach

Seine Fans zeigen sich schon länger besorgt um Superstar Robbie Williams. Der Sänger hat nicht nur erheblich an Gewicht verloren. Im Juli brach der Sänger ein Konzert nach nur drei Songs ab. Mit beiden Händen musste er sich dabei auf seinen Knien abstützen, schnappte immer wieder nach Luft und erklärte, an Long Covid zu leiden. "Ich bin am Arsch", teilte der Musiker dem Publikum mit.

Robbie Williams wünscht sich Filler für "hohle" Augen​​​​​​

Nachdem man Robbie Williams für zu dünn erklärt hatte, erklärte der Brite wenig später, eine körperdysmorphe Störung zu haben. Jetzt verriet er, dass er plastische Chirurgie für sich nicht ausschließe.