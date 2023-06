Sorge um Robbie Williams: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Auch sonst machte Williams keinen fitten Eindruck. Zwischen den Songs soll er immer wieder Monologe geführt haben - als würde er sich eine Verschnaufpause gönnen wollen. Niederländischen Medien wie AD fiel auf, ist, dass er nach jedem Lied eine kurze Pause einlegte und kaum einen Song vollständig singt. Die Refrains überließ Williams demnach überwiegend seinen Backgroundsängern oder dem Publikum. Er habe es auch vermieden, die Strophen komplett zu singen. "Williams wirkt alt und leblos", lautet das Fazit.

Fans zeigen sich in den sozialen Medien indes besorgt um den Sänger, der in letzter Zeit auch erheblich an Gewicht verloren hat. "Ich glaube, er hat Probleme. Es sieht so aus, als ob er Hilfe braucht." Viele raten dem Musiker, kürzerzutreten und sich seiner Gesundheit zu widmen.