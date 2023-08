"15 Jahre Leid": Bella Hadid gibt Einblicke in schmerzvolle Lyme-Borreliose-Behandlung

In ihrem Beitrag dankte sie zun├Ąchst ihrer Mutter Yolanda Hadid, "daf├╝r, dass sie alle meine Krankenakten aufbewahrt, zu mir steht, nie von meiner Seite weicht, mich besch├╝tzt, unterst├╝tzt, aber vor allem daf├╝r, dass sie mir in all dem geglaubt hat."

Auch Yolanda selbst hat mehrfach ├╝ber ihren eigenen Kampf mit Lyme-Borreliose gesprochen. Yolanda wurde 2012 w├Ąhrend der Dreharbeiten zu "Real Housewives of Beverly Hills" diagnostiziert.