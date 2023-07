"Verdammt wütend": Beckhams kündigen Meghan und Harry den Kontakt

Medienberichten zufolge soll dem Freundschaftsabbruch ein Streit zwischen Harry und David Beckham zuvor gegangen sein.

Angeblich habe ein Telefonat mit Harry den ehemaligen Fußball-Profi enorm in Rage gebracht. Harry habe David Beckham am Telefon mit bitteren Anschuldigungen konfrontiert und dem Ex-Kicker vorgeworfen, er und seine Frau hätten vertrauliche Informationen über ihn und Meghan an die Presse weitergegeben.