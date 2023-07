Albert und Charlène beim Rotkreuzball: Partnerlook mit Kitsch-Faktor

Am Samstagabend (29. Juli) fand zum 74. Mal der traditionelle Rot-Kreuz-Ball in Monaco statt. Seite an Seite und farblich aufeinander abgestimmt, erschienen Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco bei dem großen Charity-Ball - wie einst bei ihrer Hochzeit - beide in Weiß. Während der Fürst ein weißes Sakko trug, hatte sich seine Ehefrau für ein weißes Kleid entschieden. Einen Modepreis würde man den beiden für den gutgemeinten Partnerlook aber wohl keinen verleihen.

Charlène und Fürst Albert im Partnerlook

Während Albert mit seinem Outfit den Rotkreuzball mit einer roten Fliege und einem roten Taschentuch in der Brusttasche farblich würdigte, verlieh der glänzende Kragen des Sakkos dem Fürsten von Monaco ein etwas kitschiges Auftreten.

